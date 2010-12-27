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Мать не уследила: в Кронштадте по улицам гулял 4-летний мальчик-потеряшка
Сегодня, 15:55
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Butenko
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Мать не уследила: в Кронштадте по улицам гулял 4-летний мальчик-потеряшка

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Женщина обнаружила пропажу ребенка лишь на утро следующего дня.

В Кронштадте 4-летний мальчик потерялся, а его мать не заметила пропажи. ЧП произошло в четверг вечером, 26 апреля. Однако мать беглеца обратилась в полицию только утром 27 числа. Об этом сообщает "Политэксперт". То ли дамочка боялась признаться в "потере", то ли просто не заметила исчезновения родного сына.

Издание сообщает подробности этой истории. Оказывается, еще вечером 26 апреля местные жители привели в полицию заплаканного 4-летку. Мальчик гулял по улицу в серой ветровке и оранжевой шапке. Правоохранители стали ждать заявлений о пропаже ребенка, но дождались звонка родительницы только в 6.55 утра.

Сейчас мальчика вернули в семью. Его жизни ничего не угрожает. Но, в случае, если история с его исчезновением повторится, матери придется иметь дело с органами опеки.

Теги: кронштадт , новости кронштадта , происшествия спб
Категории: Происшествия

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