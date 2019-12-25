Мужчину, изнасиловавшего администратора салона красоты на площади Чернышевского, заключили под стражу

Суд постановил заключить его под стражу до 23 апреля 2025 года.

Суд Московского района Санкт-Петербурга вынес решение о мере пресечения в отношении 39-летнего мужчины, обвинённого в нападении на сотрудницу салона красоты, её изнасиловании и угрозах убийства. Как сообщает прокуратура города, происшествие имело место 23 февраля в салоне красоты в доме №5 на площади Чернышевского.

Следствие установило, что подозреваемый, угрожая женщине ножом, изнасиловал её и совершил другие насильственные действия сексуального характера.

Против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ ("изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера"). Суд постановил заключить его под стражу до 23 апреля 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что виновник крупного ДТП на Металлистов выплатит потерпевшему 780 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV