Полиция Московского района задержала подозреваемого в нападении на администратора салона красоты

Возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ ("изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера").

В воскресенье, 23 февраля,в правоохранительные органы Московского района поступила информация об инциденте: женщина получила ножевое ранение на площади Чернышевского. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 35-летнюю гражданку с поверхностным ножевым ранением в области шеи. Состояние потерпевшей оценено как стабильное, она доставлена в больницу, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что приблизительно в 21:00 39-летний злоумышленник проник в салон красоты, расположенный в доме №5, где, угрожая холодным оружием, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении администратора, а затем нанес ей ножевое ранение и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ ("изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера").

В результате оперативных мероприятий, проведенных вечером 24 февраля, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении данного преступления в квартире знакомого, где он пытался укрыться от правосудия. Задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ до определения меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка избивала дочерей после их показаний о сексуальном насилии со стороны отчима.

Фото: Piter.TV