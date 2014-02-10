Матч звезд КХЛ на "СКА Арене" собрал почти 20 тыс. зрителей

Второй день Матча пройдет сегодня, 10 декабря.

Первый день Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел 9 декабря на "СКА Арене", собрал 19 862 зрителя и стал самым посещаемым в истории. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

В Матче звезд КХЛ участвуют сборные профессиональных клубов России, разделенные на дивизионы и названные в честь известных по всей стране Анатолия Тарасова, Аркадия Чернышева, Всеволода Боброва и Валерия Харламова. Второй день Матча пройдет сегодня, 10 декабря.

Напомним, что 3 ноября Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию "СКА Арены". Ее площадь составляет 182,3 тыс. "квадратов", а большая ледовая арена вмещает 21,5 тыс. зрителей.

Ранее мы рассказывали о том, что за день до старта Матча звезд КХЛ все билеты были распроданы.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга