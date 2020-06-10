Мастер, сделавшая смертельное тату в Петербурге, не имела медицинского образования

При этом девушка бралась за любые манипуляции с телами своих клиентов.

В соцсетях активно обсуждают трагическую гибель 24-летней тату-модели, которая скончалась в больнице после процедуры нанесения татуировки. Девушка, работавшая моделью и массажисткой, решила сделать новую татуировку и обратилась к своей подруге-мастеру. Однако что-то пошло не так: мастер ввела клиентке 10% раствор препарата, в результате чего тату-модель впала в кому, а позже скончалась.

Согласно информации spb.aif.ru, мастер не имела медицинского образования, но бралась за любые манипуляции с телами своих клиентов. В результате люди получали увечья, ожоги и воспаления.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

Фото: Piter.TV