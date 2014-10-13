Ливан и Израиль обстреляли друг друга ракетами

Со стороны Израиля жертв нет.

Армия Израиля засекла пуск ракет со стороны Ливана. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Три ракеты были выпущены из Ливана по территории Израиля. Две из них упали на территории Израиля, одна из них не пересекла территорию Израиля. из заявления армии Израиля

Население было оповещено о воздушной атаке. Людей, которые проживают на севере Израиля, призвали оставаться в безопасных местах и ограничить себя от присутствия на улице. По предварительной информации, данных о пострадавших и погибших нет.

В ответ на атаку ЦАХАЛ осуществил пуск ракет в сторону Ливана.

Ранее сирийские системы противовоздушной обороны сбили большое количество израильских ракет, которые были выпущены по территории САР в ночь на 20 июля. Под ракетным ударом оказался город ас-Сафира, который расположен под Алеппо. Жертв нет.

Видео: Telegram / Военный обозреватель