Израиль и Палестина договорились о перемирии и подвели итоги конфликта

ЦАХАЛ и ХАМАС сообщили о результатах 11-дневной войны.

Военный конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, начавшийся в секторе Газа 10 мая, был прекращен спустя 11 дней, вечером 20 мая, при посредничестве Египта. По итогам крупнейшего с 2014 года вооруженного конфликта обе стороны обнародовали статистику смертности и рассказали о результатах предпринятых боевых операций.

ЦАХАЛ, Армия обороны Израиля, сообщила о 4000 ракет, выпущенных палестинскими боевиками по территории Израиля, в том числе по городам, а не только военным базам. 90 процентов снарядов было перехвачено системой противоракетной обороны "Железный купол". От упавших ракет погибли двенадцать человек и пострадали более трехсот пятидесяти.

Со стороны Палестины заявили о 232 погибших и более 1600 раненых. Военные Израиля уточняют, что ликвидировано 225 боевиков движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад". Кроме того, ЦАХАЛ сообщил об уничтожении в секторе Газа подземных тоннелей протяженностью более ста километров, 70 ракетных установок с инфраструктурными объектами.

Очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось с отдельных столкновений, вызванных празднованием священного мусульманского месяца Рамадан, и угроз выселения палестинских семей в Восточном Иерусалиме. Радикальные палестинские группировки потребовали от Израиля освободить задержанных мусульман, а после отказа нанесли ракетные удары по территории еврейского государства. Израиль, в свою очередь, нанес удары по городам в секторе Газа и пообещал ответ "великой силы".