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Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии

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Информации о жертвах и разрушениях нет.

Сирийские системы противовоздушной обороны сбили большое количество израильских ракет, которые были выпущены по территории САР в ночь на 20 июля. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства Сирии, пишет "РИА Новости".

Уточняется, что под ракетным ударом оказался город ас-Сафира, который расположен под Алеппо. 

Израильский враг в 23:37 совершил воздушную атаку на несколько позиций на юго-востоке от Алеппо - в ас-Сафире. Наша ПВО отразила атаку и сбила большинство ракет врага.

из сообщения Минобороны САР

Последствия атаки в настоящее время уточняются. Информации о жертвах и разрушениях нет. В Израиле отказались от каких-либо комментариев по данной ситуации.

Ранее Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирии на четвертый семилетний срок.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель, Военный Обозреватель

Теги: израиль, ракетный удар, сирия
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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