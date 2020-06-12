Политик вступил в должность президента, положив руку на Коран.

Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирии на четвертый семилетний срок. Об этом рассказали местные журналисты из издания SANA. Торжественная инаугурация главы государства прошла в Дамаске во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн. В зале на мероприятии присутствовали члены Народного совета (сирийского парламента), представители кабинета министров, члены военной элиты, главы религиозных конфессий, культурные и общественные деятели.

Клянусь всемогущим Господом, что буду уважать конституцию страны, законы и строй, блюсти интересы народа и уважать его свободы. Клянусь охранять суверенитет родины, ее независимость. Буду добиваться социальной справедливости и единства арабской нации. Башар Асад, президент Сирии

Асад зачитал перед собравшимися текст присяги по седьмому параграфу принятой в 2012 году конституции. Он положил при этом правую руку на священную для мусульман книгу Коран.

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Фото: SANA