В России следят за возможными провокациями, запланированными террористами на 17 июля.

В российском центре по примирению враждующих сторон рассказали о том, что боевики планируют инсценировку химатаки в день инаугурации президента Сирии. Такое заявление на брифинге сделал заместитель главы ЦПВС. Контр-адмирал Вадим Кулить пояснил, что речь идет об операции членов запрещенной на территории РФ террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам". Они надеются провести провокацию в зоне деэскалации 17 июля.

В российский Центр по примирению враждующих сторон из различных источников поступают сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" провокации в Идлибской зоне деэскалации. Вадим Кулить, контр-адмирал РФ

Эксперт объяснил, что военные будут следить за обстановкой на территории таких населенных пунктов как Серакаб и Хан-Шейхун. В провокации боевиков могут участвовать псевдогуманитарные миссии и "Белые каски". Также местные СМИ могут вести постановочную видеосъемку произошедшего, чтобы обвинить в ситуации правительство Дамаска.

В Москве предотвращен теракт в местах массового скопления людей.

Видео: Минобороны России