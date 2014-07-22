В Москве предотвращен теракт в местах массового скопления людей

По данным пресс-службы ФСБ, гражданин России планировал устроить теракт, подорвав самодельное взрывное устройство, в июле в местах массового скопления людей. Сейчас мужчина задержан.
В тайнике задержанного россиянина правоохранители обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства, а в средствах связи — инструкции по его изготовлению и переписку с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.
Названия группировок и личность задержанного не раскрываются. Возбуждено уголовное дело.
Ранее ФСБ задержала студентов-медиков за производство наркотиков в лаборатории.
Видео: ФСБ РФ
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