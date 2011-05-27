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ФСБ задержала студентов-медиков за производство наркотиков в лаборатории
Вчера, 15:57
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ФСБ задержала студентов-медиков за производство наркотиков в лаборатории

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Студенты в Дагестане синтезировали запрещенные вещества.

ФСБ задержала студентов-медиков за производство наркотиков в лаборатории. Об этом рассказали представители пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что инцидент зафиксирован в Дагестане. Специалисты полагают, что 21-летний и 22-летний местные жители обладали соответствующими знаниями для того, чтобы химически синтезировать запрещенные вещества. Молодые люди обучались в местном государственном медицинском университете.

Во время обысков подпольной лаборатории силовики нашли большое количество мефедрона, готового к реализации, прекурсоров и оборудование. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ.

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Фото: Piter.tv

Теги: дагестан, медики, мефедрон, наркотики, фсб
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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