ФСБ предотвратила теракт в Уфе

У мужчины нашли самодельное взрывное устройство.

ФСБ России предотвратила теракт в Уфе. Об этом рассказали представители Центра общественных связей надзорного ведомства. Мужчина 1995-го года рождения готовился по указанию боевиков из запрещенной на территории РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" совершить взрыв на объекте, относящемуся к имуществу правоохранительных органов.

Предотвращен террористический акт. Задержан местный житель, который по указанию боевиков осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов. сообщение ЦОС ФСБ РФ

Силовики провели обыски в домовладении, которое снимал преступник. Там было найдено готовое самодельное взрывное устройство, а также элементы для изготовления бомбы. В мобильном устройстве подозреваемого оперативники обнаружили переписку с террористами, которая разоблачает его преступные намерения.

В Подмосковье задержан приезжий по подозрению в подготовке теракта.

Фото и видео: Telegram/Опер слил