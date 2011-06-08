Тысяча первокурсников Морской академии принесли присягу у собора в Кронштадте

Курсанты Морской технической академии дали клятву на верность российскому флоту.

Около тысячи учащихся первого курса Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли присягу на верность российскому флоту в ходе церемонии у Морского Никольского собора в Кронштадте, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Традиция принесения клятвы существует с момента основания академии. После данной церемонии учащиеся приобретают статус полноценных курсантов.

За время существования традиции место проведения церемонии менялось. Изначально она проходила в крепости Орешек, затем на ледоколе-музее "Красин". С 2004 года мероприятие проводилось на крейсере "Аврора", а с 2014 по 2022 год — в Центральном военно-морском музее.

В рамках мероприятия было запланировано возложение венка к Вечному огню в память о погибших защитниках Отечества. Завершилась церемония напутственными словами настоятеля Морского собора.

Фото: Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина