Студенты-сироты в Петербурге получат бесплатную юридическую помощь

Новые меры поддержки помогут студентам-сиротам оформлять наследство без затрат.

В Санкт-Петербурге одобрен законопроект о бесплатной юридической помощи для студентов-сирот. Документ направлен на подпись губернатору города. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Законопроект предусматривает, что помощь будет доступна студентам-сиротам в возрасте от 18 до 23 лет, которые потеряли одного или обоих родителей. Основной целью инициативы является содействие при оформлении наследственных прав и других юридически сложных процедур.

Депутат Денис Четырбок отметил, что новая мера позволит молодым людям получать квалифицированную юридическую поддержку бесплатно. Ранее аналогичная инициатива была реализована на федеральном уровне по предложению петербургского парламента. Законопроект прошёл третье чтение в Законодательном собрании и ожидает подписи губернатора.

Фото: Piter.TV