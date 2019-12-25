В России снизили до 14 лет возраст принесения присяги гражданина

Владимир Путин подписал изменения для документа "О гражданстве Российской Федерации".

Российский президент Владимир Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина страны с возраста 14 лет. Такое нововведение вступит в силу через десять дней с момента опубликования соответствующего текста приказа. Известно, что изменения внесены в федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". Согласно действующим требованиям от властей, лица, которые становятся российскими гражданами, обязаны принести присягу. Однако от обязанности в том числе освобождаются дети, которыми еще не исполнилось 18 лет. Государство предлагается снизить этот возраст.

Дополнительноглава государства установил, что решение о приеме в гражданство России будет аннулировано с момента принятия в том случае, если человек изначально отказался приносить присягу. На текущий момент решение о приеме в гражданство России вступает в законную силу со дня принесения присяги гражданина. Однако, если человек не принес присягу в течение года, то решение о приеме в гражданство считается недействительным с момента его принятия. Чиновники добавляют информацию о том, что постановление о приеме в гражданство будет считаться недействительным при условии, когда человек скончался до принесения своей присяги.

Путин отметил дефицит рабочей силы на рынке труда.

Фото: Piter.tv