Он также заявил, что спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение

Президент РФ Владимир Путин отметил дефицит рабочей силы на рынке труда. Об этом он заявил на заседании Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики.

По словам главы государства, с 2022 года в экономику вовлечено дополнительно порядка 2,6 млн человек. Он назвал этот результат позитивным. Путин добавил, что на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы, но при этом спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение

Это квалифицированные рабочие и инженерные кадры. Так, на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий. Высоко востребованы конструкторы, технологи, проектировщики. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России