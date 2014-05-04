Глава государства отметил необходимость "плотнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки".

Президент России Владимир Путин призвал сенаторов учитывать интересы местных региональных сообществ. Об этом он заявил на пленарном заседании Совета Федерации.

Глава государства отметил необходимость "плотнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки". По его словам, необходимо также наладить контроль за их исполнением. Путин добавил, что у представителей общественных и некоммерческих организаций, а также других объединений должно быть больше возможностей, чтобы внести вклад в достижение национальных целей развития.

У всех субъектов Федерации есть свои точки роста, сильные стороны. Безусловно, нужно их видеть и поддерживать. И это – наша с вами святая обязанность. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин приехал в Совет Федерации.

Видео: официальный сайт президента России