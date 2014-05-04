Президент России Владимир Путин призвал сенаторов учитывать интересы местных региональных сообществ. Об этом он заявил на пленарном заседании Совета Федерации.
Глава государства отметил необходимость "плотнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки". По его словам, необходимо также наладить контроль за их исполнением. Путин добавил, что у представителей общественных и некоммерческих организаций, а также других объединений должно быть больше возможностей, чтобы внести вклад в достижение национальных целей развития.
У всех субъектов Федерации есть свои точки роста, сильные стороны. Безусловно, нужно их видеть и поддерживать. И это – наша с вами святая обязанность.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин приехал в Совет Федерации.
Видео: официальный сайт президента России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все