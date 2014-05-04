Перед началом заседания Матвиенко провела для президента небольшую экскурсию.

Президент РФ Владимир Путин приехал в Совет Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства примет участие в пленарном заседании, которое завершит осеннюю парламентскую сессию. Его встретила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Перед началом заседания она провела для президента небольшую экскурсию.

Отметим, что в этом году исполняется 25 лет реформе порядка формирования Совета Федерации, а также пятилетие принятия поправок в Конституцию. В 2000 году порядок формирования Совета Федерации был изменен: представителей регионов стали назначать исполнительная и законодательная власти.

Ранее мы сообщали, что Путин обсудил с Володиным работу Госдумы в осеннюю сессию.

Видео: официальный сайт президента России