Путин обсудил с Володиным работу Госдумы в осеннюю сессию

Президент подчеркнул, что работа была боевой и с результатами.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства обсудил с Володиным работу нижней палаты парламента в осеннюю сессию. Он подчеркнул, что работа была боевой, если "использовать терминологию сегодняшнего дня", а также принесла результаты. Путин попросил Володина передать слова благодарности всем депутатам Госдумы.

Володин подчеркнул, что перед встречей с главой государства прошло заседание Госдумы, которое началось с тех же слов, что озвучил президент. Он также заявил,что передал депутатам добрые пожелания и слова благодарности.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с генпрокурором РФ.

Видео: РИА Новости