  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:25
107
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин провел встречу с генпрокурором РФ

0 0

Президент заявил о необходимости сделать все, чтобы права и законные интересы граждан были соблюдены в полном объеме.

Президент России Владимир Путин провел встречу с генпрокурором РФ Александром Гуцаном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что Гуцан провел в генеральной прокуратуре всю свою профессиональную жизнь. Он подчеркнул, что намерен обсудить задачи, которые стоят перед органом правопорядка. Также президент заявил о необходимости сделать все, чтобы права и законные интересы граждан были соблюдены в полном объеме.

Насколько важна эта работа, мне Вам говорить не нужно: одно из важнейших звеньев в системе вообще государственного управления.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что товарооборот со странами СНГ составил почти $90 млрд.

Видео: официальный сайт президента России

Теги: александр гуцан, владимир путин, генпрокуратура россии, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии