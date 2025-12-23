Президент России Владимир Путин провел встречу с генпрокурором РФ Александром Гуцаном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства отметил, что Гуцан провел в генеральной прокуратуре всю свою профессиональную жизнь. Он подчеркнул, что намерен обсудить задачи, которые стоят перед органом правопорядка. Также президент заявил о необходимости сделать все, чтобы права и законные интересы граждан были соблюдены в полном объеме.
Насколько важна эта работа, мне Вам говорить не нужно: одно из важнейших звеньев в системе вообще государственного управления.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что товарооборот со странами СНГ составил почти $90 млрд.
Видео: официальный сайт президента России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все