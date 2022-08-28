Путин: товарооборот со странами СНГ составил почти $90 млрд

Товарооборот со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) составил почти 90 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.
Глава государства отметил, что в 2025 году многоплановое взаимодействие стран-участниц содружества развивалось успешно. По его словам, об этом свидетельствует солидный товарооборот России с участниками СНГ. Путин уточнил, что за десять месяцев товарооборот составил почти 90 млрд долларов.
Расширяется сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере для обслуживания взаимных экономических операций. Все активнее используются собственные, независимые от зарубежных банковских систем платежные инструменты.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что СНГ утвердилось в качестве авторитетного объединения.
Видео: официальный сайт президента России
