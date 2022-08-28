Путин: товарооборот со странами СНГ составил почти $90 млрд

Глава государства отметил, что в 2025 году взаимодействие стран-участниц содружества развивалось успешно.

Товарооборот со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) составил почти 90 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.

Глава государства отметил, что в 2025 году многоплановое взаимодействие стран-участниц содружества развивалось успешно. По его словам, об этом свидетельствует солидный товарооборот России с участниками СНГ. Путин уточнил, что за десять месяцев товарооборот составил почти 90 млрд долларов.

Расширяется сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере для обслуживания взаимных экономических операций. Все активнее используются собственные, независимые от зарубежных банковских систем платежные инструменты. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что СНГ утвердилось в качестве авторитетного объединения.

Видео: официальный сайт президента России