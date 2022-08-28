Путин: СНГ утвердилось в качестве авторитетного объединения

По его словам, страны-участницы СНГ выстраивают отношения на принципах равноправного партнерства и уважения интересов друг друга.

Содружество Независимых Государств (СНГ) утвердилось в качестве авторитетного объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.

По словам главы государства, за более чем три десятилетия содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. Он подчеркнул, что в рамках объединения страны-участницы выстраивают отношения на принципах равноправного партнерства и уважения интересов друг друга. Путин предложил лидерам стран-членов СНГ поговорить о планах на перспективу и обсудить насущные вопросы международной повестки дня.

Именно благодаря СНГ нам удалось сохранить, а по многим направлениям и существенно нарастить сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России