Лавров: Россия осуждает попытки срыва переговоров по иранской ядерной сделке

В ЕС считают, что в Иране нарушаются права человека.

Россия осуждает попытки противостоять переговорам по иранской ядерной сделке в Вене.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По словам Лаврова, санкции Евросоюза в отношении Ирана являются большой ошибкой.

Только сегодня узнал, что ЕС ввел санкции против целого ряда официальных лиц Ирана за якобы имевшее место нарушение прав человека. Я не видел пока полного текста, но уже сам факт взывает огромное количество вопросов. Сергей Лавров, глава МИД России

Министр также считает, что в Евросоюзе отсутствует какая-либо координация действий.

Глава МИД Ирана считает новые европейские санкции "диверсионным актом". Он заявил, что Иран обязательно предпримет ответные действия в отношении ЕС.

Ранее глава МИД ФРГ назвал конструктивными переговоры в Вене по иранской ядерной программе.

Фото: МИД России