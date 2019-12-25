Лавров: Россия осуждает попытки срыва переговоров по иранской ядерной сделке

Россия осуждает попытки противостоять переговорам по иранской ядерной сделке в Вене.
Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
По словам Лаврова, санкции Евросоюза в отношении Ирана являются большой ошибкой.
Только сегодня узнал, что ЕС ввел санкции против целого ряда официальных лиц Ирана за якобы имевшее место нарушение прав человека. Я не видел пока полного текста, но уже сам факт взывает огромное количество вопросов.
Сергей Лавров, глава МИД России
Министр также считает, что в Евросоюзе отсутствует какая-либо координация действий.
Глава МИД Ирана считает новые европейские санкции "диверсионным актом". Он заявил, что Иран обязательно предпримет ответные действия в отношении ЕС.
Ранее глава МИД ФРГ назвал конструктивными переговоры в Вене по иранской ядерной программе.
Фото: МИД России
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