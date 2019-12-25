В Иране выразили благодарность России за помощь с вакциной от COVID-19

Иран выразил благодарность России за помощь в поставках "Спутника V". Сообщается, что скоро в Иране запустят производство этого препарата.
Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конефренции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Мы благодарим Россию за помощь в обеспечении вакциной Ирана. Надеемся, что скоро в исламской республике начнется производство вакцины "Спутник V".
Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана
Ранее Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем.
Фото: pixabay.com
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