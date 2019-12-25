В Иране выразили благодарность России за помощь с вакциной от COVID-19

В скором времени в Иране запустят совместное с РФ производство "Спутника V".

Иран выразил благодарность России за помощь в поставках "Спутника V". Сообщается, что скоро в Иране запустят производство этого препарата.

Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конефренции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Мы благодарим Россию за помощь в обеспечении вакциной Ирана. Надеемся, что скоро в исламской республике начнется производство вакцины "Спутник V". Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана

Ранее Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем.

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