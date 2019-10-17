В Еврокомиссии считают, что "Спутник V" поступит в Европу слишком поздно

ЕС рассчитывает привить "Спутником V" европейцев этим летом.

Евроомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что даже в случае допуска российской вакцины "Спутник V" придет в ЕС слишком поздно. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание Spiegel.

Я убежден, что Европейское агентство по лекарственным средствам изучит "Спутник V" и даст ему верную оценку. Но возможное одобрение далеко не означало бы, что вакцина может производиться в достаточных количествах. Тьерри Бретон, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка

По словам Бретона, производство и расширение области применения вакцин занимает большое количество времени. Он считает, что всех европейцев не получится привить "Спутником V" летом, так как препарат придет слишком поздно. Но числа вакцин хватит для формирования коллективного иммунитета.

Отметим, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия никому не навязывает свою вакцину. Вопрос в том, по мнению главы государства, чьи интересы поддерживают страны – фармацевтов или граждан.

Ранее мы сообщали, что Вена и Москва пришли к соглашению по закупке российской вакцины от коронавируса.

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