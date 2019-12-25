Глава Евросовета заявил о разногласиях из-за "Спутника V"

Шарль Мишель рассказал о необходимости нарастить производственные мощности вакцины в Европе.

Глава Европейского совета заявил о разногласиях из-за "Спутника V". Такое заявление чиновник сделал в рамках интервью изданию Handelsblatt. Спикера попросили прокомментировать возможные закупки российской вакцины от коронавируса. По мнению специалиста, в Европе находятся нетерпеливые люди, которые стремятся привиться как можно скорее.

Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться. Поэтому правительства хотят сделать все возможное. Что касается "Спутник V", среди государств-членов ЕС существуют разногласия и различная степень чувствительности. Шарль Мишель, глава Евросовета

Эксперт подчеркнул, что лично для него решение вопроса заключается в масштабировании производства вакцин на территории ЕС. Это позволит ускорить поставки препаратов нуждающимся странам. Мишель рассчитывает на то, что изготовление препаратов будет ускорение в течение следующих несколько недель.

Глава ЕК прокомментировала ситуацию со стульями на встрече в Турции.

Фото: European Comission