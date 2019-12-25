Глава ЕК прокомментировала ситуацию со стульями на встрече в Турции

Эрик Мамер рассказал о поручении Урсулы фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию со стульями на встрече в Турции. Дипломат дала поручение своей команде принять необходимые меры для того, чтобы при проведении аналогичных визитов делегации инцидент не повторился. Она отметила, что имеет в виду неприятность в Анкаре, когда женщине не досталось стула рядом с турецким лидером. На официальной фотосъемке и переговорах представительнице ЕК пришлось сидеть на диване, на котором обычно находятся второстепенные участники встречи и переводчики.

Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен попросила свою команду получить разъяснения, а также убедиться, что в будущем ничего подобного не произойдет. Протокольная служба Еврокомиссии не принимала участие в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений. Эрик Мамер, официальный представитель ЕК

Напомним, что дипломатический казус произошел в столице Турции, когда Анкару с рабочим визитом посетил глава Евросовета Шарль Мишель и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Мужчина получил место около президента Эрдогана, расположившись на кресле, в то время как женщине пришлось сидеть поодаль от спикеров.

Фото: European Comission