Вена и Москва пришли к соглашению по закупке российской вакцины от коронавируса.

Канцлер Австрии назвал возможной закупку "Спутника V". Такое заявление Себастьян Курц сделал на встрече с журналистами в Вене. Чиновник рассказал о переговорах между сторонами о поставках российской вакцины от коронавируса. По информации от спикера, обсуждение вопроса завершилось. Власти страны приняли решение приобрести препарат.

"Спутник V" стал бы дополнительным ускорителем кампании по вакцинации c объемом в 1 млн доз. Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас в Австрии возможна. Себастьян Курц, канцлер Австрии

Ранее журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правительственных кругах Австрии заявили, что Вена надеется на быстрый допуск "Спутник V" со стороны Европейского агентства лекарственных средств. При этом чиновники готовы произвести закупки вакцины самостоятельно.

Посол России в Австрии заявил о "грязных играх" в Европе на тему поставок "Спутника V".

Фото: Facebook/Sebastian Kurz еуе