Курц: "Спутник V" может увеличить темп вакцинации в Австрии в ближайшие 100 дней

Канцлер Австрии рассказал о планах правительства по вакцинации населения российским препаратом.

"Спутник V" может увеличить темп вакцинации в Австрии в ближайшие 100 дней. Об этом в праздничном обращении к нации сообщил канцлер Себастьян Курц. Чиновник отметил, что местные медики будут готовы вакцинировать российским препаратом всех желающих.

Несмотря на то что многие фармацевтические концерны поставляют только 50% от того объема вакцин, о котором договаривался ЕС, в следующие 100 дней у нас будет возможность предложить по меньшей мере первую прививку каждому, кто желает привиться. Если мы применим "Спутник", мы сможем даже ускорить это. Себастьян Курц, канцлер Австрии

Напомним, что правительство Австрии будет прививать от коронавируса население старше 65 лет. С мая прививки начнут делать людям старше 50 лет. С июня к вакцинации будут подключаться остальные возрастные группы. Вена надеется, что летом страна сможет вернуться к нормальной жизни. Курц добавил, что поворотный момент в борьбе с инфекцией может наступить уже в мае. В этот период ожидается снижение числа госпитализированных.

Премьер Чехии рассказал о вынужденном интересе к "Спутнику V".

Фото: Facebook/Sebastian Kurz