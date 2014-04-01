Вивиан Лунела напомнила, что Вена может разрешить применение вакцины даже без одобрения Европейского агентства по лекарственным препаратам.

Еврокомиссия предупредила Австрию об "ответственности" за разрешение "Спутник V". Об этом на пресс-конференции сообщила официальный представитель ЕК Вивиан Лунела. Чиновница напомнила, что Вене придется нести ответственность за возможные последствия использования российской вакцины от коронавируса, если страна разрешит ее применение в одностороннем порядке.

Страны ЕС имеют право в чрезвычайном порядке разрешить применение на своей территории вакцины, не получившей одобрения Европейского агентства лекарственных препаратов. Однако, в этом случае власти этой страны будут нести всю полноту ответственности за возможные последствия ее применения. Вивиан Лунела, официальный представитель ЕС

Напомним, что ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о переговорах с Москвой о поставках вакцины "Спутник V" с 1 апреля текущего года. В настоящее время препарат еще не одобрен Европейским агентством по лекарственным препаратам.

Видео: European Commission