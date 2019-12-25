Глава МИД РФ дал интервью иранским журналистам.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем. Такое заявление чиновник сделал в интервью для иранского информационного агентства IRNA. Специалист уточнил, что во взаимных расчетах с партнерами рассчитывает на постепенный отказ от использования систем, контролируемых Западом. За счет проводимой Москвой политики эксперты планируют снизить потенциальные издержки для бизнес-индустрии и санкционное давление. Спикер уточнил, что дипломаты и чиновники давно ведут работу в данном направлении

Ранее Сергей Лавров уже высказывался на данную тему. Он говорил о том, что санкционные риски со стороны Вашингтона Россия может снизить за счет перехода к проведению денежных операций в валютах, альтернативных доллару. При этом приоритет отдается национальной валюте. Также Сергей Рябков выступал за то, чтобы сокращать роль американского доллара в любых операциях. Он видит "зависимость от ядовитого источника".

Лавров: Россия предостерегает Турцию от подпитки военных настроений украинских властей.

Фото: МИД России