В МИД РФ прокомментировали расследование Прагой взрывов во Врбетице

Сергей Лавров считает всю сложившуюся ситуацию позором.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Прага в настоящее время "с позором расхлебывает" историю с взрывами на складах во Врбетице в 2014 году. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Напомним, что в этом инциденте власти Чехии обвинили российские спецслужбы. Лавров задался вопросом, чем следственные органы занимались все годы до того, как обвинить РФ во взрывах.

Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад <…> Путаются в показаниях, как у нас говорят, выдвигают все новые и новые какие-то версии. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

По мнению главы российского МИД, Праге следует досконально разобраться в том инциденте, не делать поспешных выводов и не совершать необдуманных действий, которые включают в себя, например, высылку дипломатов из страны.

Ранее Земан назвал глупостью включение Чехии в список недружественных стран.

Видео: МИД РФ