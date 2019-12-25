Кремль ответил на слова госсекретаря США о "российской агрессии"

Песков считает угрозы США пустыми обещаниями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях российской "агрессии". Об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, в своем обращении Блинкен, затрагивая тему конфликта на Украине, заявил о возможных негативных "последствиях" для РФ со стороны США, если она продолжит свою "агрессивную" политику.

Песков ответил, что угрозы представителей США все чаще напоминают пустые обещания.

Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

По словам Пескова, Россия никогда не выступала агрессором в отношениях с другими странам.

Ранее Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию будет иметь "постковидный" характер.

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