США предупредили Россию о последствиях за "агрессивные действия" по отношению к Украине

США и союзники обеспокоены передвижениями российских военных.

Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе России и Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, сообщает ТАСС.

По его словам, Белый дом активно обсуждает данный вопрос с представителями европейских государств. Блинкен заявляет, что Россия на границе с Украиной расположила больше военнослужащих, чем их было в 2014 году.

Я серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной <…> Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все разделяют эту озабоченность. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что перемещение российских военных по территории России не должно беспокоить мировое сообщество. По его словам, РФ никогда не участвовала в конфликте на юго-востоке Украины.

Ранее Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса.

Видео: YouTube / NBC News



