Bloomberg: Блинкен обсудит с НАТО обострение ситуации около границ Украины

В Брюссель также прибудет глава Пентагона Ллойд Остин.

Bloomberg заявил о том, что государственный секретарь Энтони Блинкен обсудит с НАТО обострение ситуации около государственных границ Украины. На следующей неделе американский чиновник встретится в Брюсселе с партнерами по Североатлантическому альянсу. Мероприятие состоится в условиях наращивания военных сил около Украины.

Авторы статьи не стали уточнять даты, когда государственный секретарь США планирует посетить Бельгию. Они подчеркнули, что Вашингтон ожидает, что встречи с партнерами по НАТО будут проводиться на протяжении всей недели. Одновременно с Блинкеном в стране будет находиться глава Пентагона Ллойд Остин. У него запланирована встреча с Йенсом Столтенбергом.

Напомним, что с 22 по 25 марта Блинкен также находился с визитом в Брюсселе. Он принимал участие во встрече глав МИД стран-участниц НАТО.

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Фото: Department of State