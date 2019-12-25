Меньше всего людей получили вакцину в Африке.

Bloomberg сравнил темпы вакцинации в богатых и бедных странах. Информационное агенство заявило, что общая доля привившихся от коронавируса в мире составляет около пяти процентов. При этом большинство препаратов для профилактики коронавируса получили богатые государства.

Примерно 40 процентов прививок от общего числа сделали гражданам 27 обеспеченных государств. Эти люди составляют только 11 процентов от мирового населения. В самых бедных странах тот же процент мирового населения получил около 1,6 процентов вакцин. Такие показатели говорят экспертам о том, что граждан в бедных странах власти прививают в 25 раз медленнее, чем в богатых.

В агентстве уточнили, что на США приходится 24 процентов от общего числа прививок. При этом в данной стране проживает только 4,3 процента от всего населения планеты. В Пакистане проживают 2,7 процента от человечества, но для вакцинации граждан в региона составила всего 0,1 процента от мирового показателя.

Bloomberg напоминает, что самым бедным регионом остается Африка.Власти привили от коронавируса не более одного процента населения.

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Фото: Piter.tv