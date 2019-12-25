Эксперты рассказали о факторах, влияющих на восстановление ВВП.

Информационное агентство Bloomberg оценил темпы восстановления экономики России. Со ссылкой на экспертов СМИ приводит статистику за четвертый квартал прошлого года. Аналитики полагают, что страна продолжает восстанавливаться после спада, вызванного пандемией. Специалисты напомнили, что правительство отказалось вводить новый общенациональный карантин.

Согласно данным Росстата, за четвертый квартал 2020 года фиксируется сокращение российского ВВП на 1,8 процента. Опрошенные Bloomberg считают, что на самом деле показатель упал на 2,2 процента. В статье уточнили, что в прошлом ВВП страны упал меньше, чем в ряде других государств.

После неожиданно небольшого спада в 2020 году восстановительные процессы набирают силу. Скотт Джонсон, эксперт Bloomberg по экономическим вопросам

Позитивными факторами для восстановления экономики в агентстве считают замедление распространения коронавирусной инфекции, массовую вакцинацию населения и рост стоимости нефти.

Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой.

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