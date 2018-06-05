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Bloomberg: Появление COVID-19 связано с торговлей животными в Китае
Сегодня, 12:30
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matveyvn

Bloomberg: Появление COVID-19 связано с торговлей животными в Китае

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Специалисты отмечают, что COVID-19 появился таким же образом, как тяжелый острый респираторный синдром.

Bloomberg в своём материале пишет, что появление COVID-19 связано с торговлей животными в Китае. Речь идёт о торговле морепродуктами на рынке в Ухане — городе, с которого, предположительно, началась пандмия коронавируса.

К подобным выводам пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Микробиолог из Сиднея Доминик Дуайер, который участвовал в исследовании, заявил, что вирус занесли через заражённое животное. Его продавали на рынке.

Специалисты отмечают, что COVID-19 появился таким же образом, как тяжелый острый респираторный синдром.

Ранее премьер Словакии допустил свою отставку после скандала из-за "Спутника V".

Теги: bloomberg, животные, коронавирус
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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