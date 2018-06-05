Bloomberg: Появление COVID-19 связано с торговлей животными в Китае

Специалисты отмечают, что COVID-19 появился таким же образом, как тяжелый острый респираторный синдром.

Bloomberg в своём материале пишет, что появление COVID-19 связано с торговлей животными в Китае. Речь идёт о торговле морепродуктами на рынке в Ухане — городе, с которого, предположительно, началась пандмия коронавируса.

К подобным выводам пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Микробиолог из Сиднея Доминик Дуайер, который участвовал в исследовании, заявил, что вирус занесли через заражённое животное. Его продавали на рынке.

Специалисты отмечают, что COVID-19 появился таким же образом, как тяжелый острый респираторный синдром.

Ранее премьер Словакии допустил свою отставку после скандала из-за "Спутника V".