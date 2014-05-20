За 2020 год ВВП планеты сократился на 3,5%.

Президент России Владимир Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой. Заявление он сделал на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Отмечу, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Владимир Путин, президент России

Он заявил, что за 2020 год ВВП планеты сократился на 3,5% - из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации и ограничениях, которые негативно сказались на экономических показателях и серьёзно ударили по бизнесу.

Ранее Путин дал поручения правительству по развитию Дальнего Востока.

Видео: YouTube / TASS