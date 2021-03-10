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Путин дал поручения правительству по развитию Дальнего Востока

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Медпомощь на Дальнем Востоке не всегда может оказываться круглосуточно.

Президент России Владимир Путин дал поручения правительству по развитию Дальнего Востока. В частности, он призвал проработать меры по улучшению здравоохранения.

Нужно представить предложения, проработать и представить предложения по дополнительным мерам по развитию системы здравоохранения.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что ОНФ уже указывали на тот факт, что медпомощь на Дальнем Востоке не всегда может оказываться круглосуточно.

По мнению президента, это связано с недостаточной укомплектованностью кадров.

Ранее Путин поручил проработать вопрос о разбросе тарифов на электричество.

Видео: YT / Россия 24

Теги: дальний восток, медицина, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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