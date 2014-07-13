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Путин поручил проработать вопрос о разбросе тарифов на электричество

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Он подчеркнул, что цена на электроэнергию может отличаться даже в соседних друг к другу регионах.

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о разбросе тарифов на электричество. Заявление он сделал во время разговора с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава государства подчеркнул, что цена на электроэнергию может отличаться даже в соседних друг к другу регионах.

Прошу вас обратить на это внимание и в соответствии с нашей сегодняшней утренней договоренностью проработать эти вопросы самым внимательным образом.

Владимир Путин, президент России

Ранее губернатор Андрей Воробьёв заявил, что жителям Подмосковья дадут рассрочку платежей по ЖКХ из-за холодов. Также им не будут начислять штрафы. По словам Воробьёва, зима продолжается до сих пор — и в этом году она была довольно холодная.

Видео: kremlin.ru

Теги: жкх, путин, тарифы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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