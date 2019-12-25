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Воробьёв заявил, что жителям Подмосковья дадут рассрочку платежей по ЖКХ из-за холодов
Сегодня, 13:39
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matveyvn

Воробьёв заявил, что жителям Подмосковья дадут рассрочку платежей по ЖКХ из-за холодов

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Власти должны пойти на встречу гражданам и облегчить им ежемесячный платёж.

Губернатор Андрей Воробьёв заявил, что жителям Подмосковья дадут рассрочку платежей по ЖКХ из-за холодов. Также им не будут начислять штрафы.

По словам Воробьёва, зима продолжается до сих пор — и в этом году она была довольно холодная.

Людям приходят достаточно серьезные платежки — 10–12 тысяч рублей вместо шести-восьми, как в обычное время.

Андрей Воробьёв, глава Подмосковья

Он заявил, что власти должны пойти на встречу гражданам и облегчить им ежемесячный платёж.

Ранее губернатор Подмосковья высказался об отправке фур на ЦКАД.

Фото: pixabay.com

Теги: воробьев, жкх, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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