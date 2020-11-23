Песков: послание президента Федеральному собранию будет иметь "постковидный" характер

Послание президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет посвящено выходу из кризиса после пандемии коронавируса и мерам поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Пескова, по большей части текст обращения будет "постковидным". Он считает, что сейчас невозможно точно сказать, сколько времени займет у страны выход из кризиса.

Но выходить надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место. <…> И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки", - сказал Песков.

Напомним, что Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля.

Ранее эксперт прокомментировал будущее послание президента Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru