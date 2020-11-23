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Песков: послание президента Федеральному собранию будет иметь "постковидный" характер
Сегодня, 13:46
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phil_k

Песков: послание президента Федеральному собранию будет иметь "постковидный" характер

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Послание президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет посвящено выходу из кризиса после пандемии коронавируса и мерам поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Пескова, по большей части текст обращения будет  "постковидным". Он считает, что сейчас невозможно точно сказать, сколько времени займет у страны выход из кризиса.

Но выходить надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место. <…> И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки", - сказал Песков.

Напомним, что Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля. 

Ранее эксперт прокомментировал будущее послание президента Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru

Теги: covid-19, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус в россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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