Спасение хвостатых – дело рук людей: спасатель "Кошкиспаса" рассказала о деятельности службы

Piter.TV узнал про счастливые и печальные моменты работы, главные опасности и саму команду спасателей.

Совсем недавно мы писали о том, как из заточения в вентиляционной шахте вытащили чилийскую белку дегу и как спасли краснокнижного черного дятла. И о том, как петербуржец пожертвовал полом в своей квартире ради спасения котят в подполье. Таких историй со счастливым концом – множество, и в большинстве из них этот счастливый финал обеспечивает петербургская служба спасения "Кошкиспас", подразделение поисково-спасательного отряда "Экстремум".

Piter.TV узнал у "кошачьего" спасателя Татьяны Скородумовой, как появился отряд для братьев наших меньших, где животных поджидают самые большие опасности и какой счастливый момент в работе.

Как говорится в известной поговорке, утопающий может помочь себе сам. Маленьким усатым, хвостатым и крылатым в сложных ситуациях чаще всего нужна помощь со стороны. "Кошкиспасу" уже десять лет и за время своей деятельности сотрудники службы спасли сотни кошек, собак, грызунов, птиц, белок, лисиц. Назвался он в честь первого выезда, когда помощь понадобилась испуганному коту на дереве, а дальше "кошкиспасовцы" не стали ограничиваться в спасении братьев меньших. Не работают в отряде только с крупными животными: лосями и другим рогатым скотом.

Татьяна рассказывает, что в команде и профессиональные спасатели, и научившиеся всему с нуля люди. Для всех "Кошкиспас" – не основная работа, а то, чем занято их свободное время.

В команде люди с разной подготовкой. Приходят и учатся, тренируются, ездят на вызовы, смотрят, помогают, чтобы потом иметь возможность поехать старшими, когда получат допуск. Самые опасные работы – высотные, на них как раз и нужен этот самый допуск. говорит спасатель.

Деятельность спасательного отряда настроена как часы: координатор получает заявку от хозяев или неравнодушных горожан и быстро анализирует ее. Если просьба касается пристройства животных или лечения, то заявителю вежливо откажут – это не их профиль работы. Если же выяснится, что где-то в стеклопакете застрял кот или к холодному поручню примерзла лапками птица, координатор разошлет сообщение всем спасателям и помощникам, из которых отбираются те, которые действительно смогут справиться в возникшей ситуации. Далее группа как можно быстрее выезжает на место и делает доброе дело, если успела вовремя.

Самое приятное – спасенное животное, которое возвращается к хозяевам или находит их после спасения. Когда заканчиваются переживания людей самых разных возрастов, которым не все равно до чужой беды. Самое неприятное – равнодушие. Когда приходится сломать голову от вариантов действий, от нервов и напряжения, потому что не разрешают, допустим, пробить небольшое отверстие и достать животное. Когда часами приходится добывать ключи от чердаков и крыш. А это все – время, которое стремительно утекает из жизни животного. Или когда животное погибает из-за позднего обращения, из-за разных проволочек, из-за разгильдяйства владельцев. признается Татьяна.

Одной из самых сложных операций было недавнее вызволение провалившегося в вентшахту кота, рассказывает Татьяна: с 9 этажа он пролетел по ней до первого. Хозяева отказались жертвовать кафелем, кошку пришлось доставать длинной веревкой с петлей с самого чердака. Долгая пыльная работа закончилась успешно, хотя животное сильно пострадало. Гораздо печальнее получилось не с самой сложной, но упущенной по времени операцией по спасению застрявшего в стеклопакете кота. Пять часов висевшего в приоткрытой форточке зверя спасатели освободили, но передавленные ноги и хвост привели к смерти. Если бы только заявка поступила раньше...

Удачные или не очень, спасательные операции не обходятся без страховок для кошкиспасовцев, если дело касается высотных конструкций, камер, помогающих отследить беглецов в узких проходах и подпольях, тентов, чтобы спрыгнувшее с высоты животное мягко приземлилось, длинных удавок для буйных или далеко сидящих пострадавших, переносок и даже гидрокостюмов, если приходится пересекать канал или пруд ради спасения тонущего животного. Конечно, для некоторых случаев достаточно лестницы и цепкой руки, но настолько простые спасения бывают редко. Поэтому спасти животное самому – дело благородное, но чаще всего опасное, предупреждает спасатель.

Неподготовленный человек обычно недооценивает опасности и переоценивает свои возможности, действует импульсивно. Отсюда возможны различные спецэффекты в виде травм или даже гибели.

Работа на высоте (снять кошку с дерева), спуститься в колодец за собакой, выйти на лед за примерзшей птицей – не надо действовать самостоятельно. Это реально опасно для здоровья и жизни. Печальных примеров в новостях хоть отбавляй. Лучше обратиться по 01 к спасателям настаивает Скородумова.

Для животных весь большой мир представляет опасность, даже если этот мир – уютная квартира или знакомый двор. Дома беглецы проваливаются в незакрытые вентшахты в кухне или ванной комнате, застревают в приоткрытых форточках, падают через открытые окна и балконы, после чего, напуганные и травмированные, забиваются в подвалы, залезают на деревья и трансформаторные будки. Уличные могут пострадать даже в подъезде, попасть в зазор между лестницей и лифтовой шахтой, спрятаться в электрощитки, упасть в те же вентшахты с чердаков и крыш. Улица – вечная опасность с ее люками, машинами, собаками.

Дома нужно все закрывать, устанавливать на окна и стеклопакеты предохранительные сетки и устройства. По улице, в клинику – только в переноске. С ошейников и шлеек они выворачиваются, сбегают, а дальше дерево, подвалы, под машины... С уличными сложнее, но также – закрывать выходы вентшахт на чердаках и крышах сетками. Быть внимательными на улице, кошки нередко не могут спуститься с деревьев, куда их загнали собаки, громкие звуки. Ямы, колодцы, люки – просто быть внимательными рекомендует спасатель.

Ранее мы рассказывали, что петербурженке не отдают кота Сёму, который после пропажи оказался в приюте.

Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / ВКонтакте