Петербуржец ради спасения котят разобрал в квартире пол

Уличная кошка родила в потолочных перекрытиях подвала.

В среду, 16 октября, петербургские волонтеры спасли котят из-под пола. Об этом сообщается в группе "Кошкиспас" в соцсети "ВКонтакте".

Как оказалось, ранее уличная кошка родила в потолочных перекрытиях подвала. Инцидент произошел на улице Турку.

Писк котенка отчетливо услышал молодой человек в квартире первого этажа. Он-то и забеспокоился и вызвал спасателей, потому что найти его сам не смог.На следующий день спасатели начали с осмотра перекрытий из подвала с помощью камеры. Никого.Прошли в квартиру, и вот тут, подождав, услышали котенковое отчаянное мявкание прямо под полом в углу комнаты рассказыют спасатели

В итоге владелец квартиры принял решение разобрать пол. С помощью ломика аккуратно сняли несколько паркетин и достали котенка.

Сразу после этого инцидента спасателям поступил вызов из Приморского района. Там на улице Оптиков в узкую вертикальную трубу бомбоубежища упал котенок.

Пока группа съезжалась на адрес с разных концов города, Рустам, как первый прибывший, решил включить зов кошки, а заодно просунул руку вглубь тумбы и посветил фонариком в трубу. Неожиданным результатом явилось то, что котенок, увидев средство спасения, тут же вскарабкался по тряпке наверх и вылез из бетонной тумбы рассказываю спасатели

Котенка забрала мама-кошка.

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Фото и видео: КОШКИСПАС/вк