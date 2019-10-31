В Петербурге из вентиляционной шахты спасли чилийскую белку Эдюшу

В четверг, 31 октября, стало известно, что петербургские спасатели около трех дней вызволяли чилийскую белку Эдюшу из вентиляционной шахты. Об этом сообщили на официальной странице "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум" "ВКонтакте".
"Затворничество и спасение маленького зверька с красивым названием дегу продолжалось больше трех суток.
Зверек просочился в туалетную комнату, где, невзирая на попытки его выставить обратно, прорвался, юркнул в дыру в стене и пропал. После суток безрезультатных призывов и приманивания кормом безутешная хозяйка вызвала спасателей",
— сказано в сообщении.
Спасатели нашли "чилийского беглеца" с помощью камер. Для его спасения пришлось проделать дыру в стене. Отмечается, что грызун чувствует себя превосходно.
Ранее мы сообщали о том, что на Васильевском острове спасли краснокнижного черного дятла.
Видео: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / Татьяна Скородумова
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