В Петербурге из вентиляционной шахты спасли чилийскую белку Эдюшу

Спасатели более трех суток вызволяли сбежавшего зверька.

В четверг, 31 октября, стало известно, что петербургские спасатели около трех дней вызволяли чилийскую белку Эдюшу из вентиляционной шахты. Об этом сообщили на официальной странице "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум" "ВКонтакте".

"Затворничество и спасение маленького зверька с красивым названием дегу продолжалось больше трех суток.

Зверек просочился в туалетную комнату, где, невзирая на попытки его выставить обратно, прорвался, юркнул в дыру в стене и пропал. После суток безрезультатных призывов и приманивания кормом безутешная хозяйка вызвала спасателей", — сказано в сообщении.

Спасатели нашли "чилийского беглеца" с помощью камер. Для его спасения пришлось проделать дыру в стене. Отмечается, что грызун чувствует себя превосходно.

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Видео: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / Татьяна Скородумова