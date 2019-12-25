Коронавирус в России и в мире: последние новости за 10 апреля

По данным на 10 апреля количество зараженных в мире превысило 1,5 миллиона.

Статистика по коронавирусу в России

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. За сутки по России полностью выздоровели 97 человек.

Статистика по коронавирусу в мире

По данным на 10 апреля количество зараженных в мире превысило 1,5 миллиона. Тяжелобольных – 1097 человек. За все время выздоровели более 367 тысяч, умерли более 97 тысяч заболевших.

Коронавирус в России: последние новости за 10 апреля

Тестовая проверка на иммунитет к коронавирусу показала, что он есть только у 3% россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также Попова отметила, что из общего количества инфицированных коронавирусом 20-25% не имеют симптомов, и заболевание у них не развивается.

ФМБА России представило тест-системы на основе чипов для диагностики новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Теперь определить наличие вируса в организме можно за 20 минут.

Правительство РФ 10 апреля приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Для москвичей предел займа вырастет до 4,5 миллиона рублей, для жителей Подмосковья, Петербурга и Дальнего Востока – до 3 миллионов, для остальных – до 2 миллионов.

Что касается бизнеса, то власти Москвы компенсируют бизнесу, пострадавшему от эпидемии коронавирусной инфекции, часть расходов по аренде и налогам, сообщил оперативный штаб столицы.

Коронавирус в мире: последние новости за 10 апреля

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена обратиться к мировому сообществу с просьбой выделить 1 млрд долларов для финансирования мер по борьбе с распространением коронавируса. На эти цели Microsoft выделит 20 млн долларов.

Турнир UFC 249 отменили из-за коронавируса SARS-CoV-2. Он отложен на неопределенное время.

В США число зараженных коронавирусом превысило 465 тысяч, а умерших 16 тысяч. На сегодняшний день штаты находится на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавируса.

Бориса Джонсона перевели из реанимации, где он находился последние несколько дней, в стандартную палату. Сейчас ему стало лучше, коронавирус у него обнаружили 26 марта.

В ООН заявили о значительной угрозе COVID-19 для всего мира. По словам генсека ООН Антониу Гутерреш, коронавирус представляет значительную угрозу для мира и безопасности. Это может спровоцировать людей к социальным волнениям и насилию.

Фото: pixabay