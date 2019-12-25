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Борис Джонсон переведен из реанимации в обычную палату
Сегодня, 9:16
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MShaffter

Борис Джонсон переведен из реанимации в обычную палату

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Первым делом Борис Джонсон позвонил своей беременной невесте.

Бориса Джонсона после 3х суток реанимации перевели в обычную палату.

Издание Daily Mail сообщает, что премьер-министра Великобритании перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. Джонсона госпитализировали в больницу в воскресенье и почти сразу поместили в реанимацию. После 3 дней интенсивной терапии у премьер-министра улучшилось состояние.

Также издание  Daily Mail сообщает, что как только врачи вернули Джонсону телефон, он первым делом позвонил своей беременной невесте Кэрри Саймондс. Отмечается, что политик находится в хорошем настроении. 

Неизвестно, сколько потребуется Джонсону для полного выздоровления, но некоторые эксперты говорят о месяце выздоровления и восстановления.

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Фото: Daily Mail

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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