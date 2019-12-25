Борис Джонсон переведен из реанимации в обычную палату

Первым делом Борис Джонсон позвонил своей беременной невесте.

Бориса Джонсона после 3х суток реанимации перевели в обычную палату.

Издание Daily Mail сообщает, что премьер-министра Великобритании перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. Джонсона госпитализировали в больницу в воскресенье и почти сразу поместили в реанимацию. После 3 дней интенсивной терапии у премьер-министра улучшилось состояние.

Также издание Daily Mail сообщает, что как только врачи вернули Джонсону телефон, он первым делом позвонил своей беременной невесте Кэрри Саймондс. Отмечается, что политик находится в хорошем настроении.

Неизвестно, сколько потребуется Джонсону для полного выздоровления, но некоторые эксперты говорят о месяце выздоровления и восстановления.

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Фото: Daily Mail