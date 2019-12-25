Турнир UFC 249, в рамках которого должны были встретиться Нурмагомедов и Фергюсон, отменен

Он должен был пройти 18 апреля.

Руководство UFC выступило с заявлением на официальном сайте организации об отмене турнира по смешанным единоборствам, который должен был пройти 18 апреля.

"Несмотря на то, что организация была полностью готово проводить турнир, компания ESPN обратилась к нам с требованием перенести UFC 249 и последующие турниры до дальнейшего уведомления из-за пандемии коронавируса. UFC надеется возобновить проведение турниров как можно быстрей", - сообщается в заявлении.

Напомним, в рамках турнира UFC 249 должен был состояться бой между действующий чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 1 апреля российский боец выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя. Место Нурмагомедова занял Джастин Гэтжи.

Ранее Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова русалкой в своем Twitter-аккаунте.

Фото: VK / @ufc